Во Львове от переохлаждения умерла 48-летняя женщина без определенного места жительства. Ее тело нашли на стадионе на улице Кастеливка.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По данным правоохранителей, на теле погибшей не заметили признаков насильственной смерти. По предварительному заключению, бездомная скончалась из-за переохлаждения.

В городе температура воздуха ночью опускалась до -7 градусов Цельсия.

Обычно зимой только в один львовский центр термической травмы поступают около сотни пациентов с обморожениями. Большинство из них в нетрезвом состоянии. Сейчас в центре уже находятся два пациента с обморожениями и один - с переохлаждением.

Из-за холодов во всех западных областях спасатели и врачи просят людей быть осмотрительными. А со следующей недели морозы станут крепче: до -10 днем и до -18 ночью.

Ранее "Страна" рассказывала, как и где в Украине хоронят бездомных.

Мы также сообщали, что минувшей зимой во Львовской области мужчина умер от переохлаждения. Его доставили в реанимационное отделение Золочевской районной больницы еще живым, но в тяжелом состоянии. Там он и скончался.