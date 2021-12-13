Умерший бездомных хоронят на кладбищах без имен с номерами на крестах вместо имен.

Об этом сообщает тернопольское издание "20 минут".

"Сначала к нам или в городской совет поступают обращения от полиции. Они разыскивают родственников умерших без постоянного места жительства, неопознанных трупов и т.д. Затем правоохранители пишут обращение в горсовет о том, что поиски происходили, но никого из родственников найти не удалось. Дальше похоронить человека должны за средства местного бюджета, - говорит главный специалист отдела благоустройства и экологии, управления ЖКХ Тернопольского горсовета Оксана Ильич.

В течение всего этого времени тело умершего находится в морге психоневрологической больницы.

"В горсовете на такие цели ежегодно выделяется ориентировочно 50 тысяч гривен. Хотя в этом году уже совершили похороны на 80 тысяч гривен", – признается Оксана Ильич.

Захоронения совершают без священника работники СКП "Ритуальная служба". Ибо отпевание умерших не входит в базовую стоимость, заложенную в процесс захоронения.

"Захоронение данных лиц осуществляется на соответствующих секторах кладбищ. Ранее – на кладбище возле Подгороднего, а сейчас – в секторе для неизвестных, что на кладбище по улице Бригадная", – рассказал заместитель начальника СКП "Ритуальная служба" Юрий Тицкий.

Стоимость любого захоронения определяется желанием и возможностями заказчика. В случае с бездомными заказчиком выступает управление ЖКХ, и цена захоронения для бездомных является постоянной – 4 677 гривен. Хотя ежегодно стоимость меняется, но перечень услуг, входящих в пакет, остается постоянной: копание ямы, услуга катафалка, временный памятный знак, табличка и крест.

В Тернополе специальный сектор для захоронения бездомных находится на расстоянии более километра от входа до кладбища. К нему ведет не вытоптанная дорога между зарослями деревьев и кукурузным полем.

На табличках на крестах вместо имен стоят номера.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве бездомных вакцинируют как иностранцев. Проблема вакцинации бездомных состоит в том, что у них нет паспорта, поэтому их нельзя внести в систему.

Также мы писали, что Государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как "Бездомные национальности", граждан России, желающих получить американскую визу.