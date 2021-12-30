Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал серию зрелищных снимков, на которых зону отчуждения ЧАЭС и ее обитателей освещает скупое зимнее солнце.

Фотографии сделаны фотоловушками и мастером Станиславом Гуменюком и появились в Фейсбуке организации.

"Это звезда? Это солнце! Таким небесное светило может быть над заповедником: солнце-звезда, под ритм движения которого – восток-запад – инстинктивно подстраиваются звери. Те, кто не заснул зимой, тянутся к его теплу, чтобы поймать скупые лучи золотого диска где-то за лесом. Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе пора возрождения, обновления и буйства жизни. А пока – пелена холодных блестящих снегов, колючих морозов, новогодних праздников, рождественских звезд и новых рассветов", - прокомментировала фотографии пресс-служба заповедника.

Ранее "Страна" приводила впечатляющие снимки храма Архистратига Михаила в заброшенном селе зоны отчуждения под названием Красное.

Также мы показывали фотографии заснеженной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, на которых из ее жителей попала лишь одинокая выдра.