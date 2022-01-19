В Киеве продолжает бушевать шквальный ветер. Этой ночью он обрушил кусок фасада здания на автомобиль, который в этот момент выезжал с парковки.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Машина покидала территорию парковки. В это время из-за сильного ветра от здания отлетел кусок фасада.

Обломок стройматериала, летящий с большой высоты "спикировал" на лобовое стекло автомобиля.

К счастью, судя по видео, пострадало лишь транспортное средство, стройматериал оказался недостаточно тяжелым для того, чтобы пробить стекло и ранить людей в салоне.

Напомним, в Киеве последние несколько дней сильный ветер, на днях был даже установлен рекорд по скорости ветра (прошлый был в 1966 году) - 23 м/с (83 км/ч).

Также мы писали, что ветер даже сорвал крест со здания Софиевского собора, что многие восприняли как дурной знак. Его доставили на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.

Кроме того, сообщалось, что в Кропивницком сильный ветер повалил главную елку города.

А 14 января шквальный ветер вызвал "ёлкопад" на севере и в центре страны, срывал флаги и баннеры на востоке и западе, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.