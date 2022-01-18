На Крещение в Украине стихнет ветер, но усилятся морозы. Карта погоды по регионам
В среду, 19 января, с юго-запада на территорию Украины будет влиять гребень антициклона Dieter, благодаря чему наконец стихнет ветер. Атмосферные фронты будут отходить в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем уже будет преобладать спокойная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ближайшая ночь за счет прояснений будет морозная, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.
В среду погода будет облачная с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица
Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью до 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов ниже ноля до +2. В Карпатах и на северо-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до 9-14 градусов ниже ноля, а днем до 4-9 мороза.
19 января в Киеве и по области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8 градусов, днем от ноля до -2 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что на Крещение в Украину придут 15-градусные морозы, зато ослабнет ветер.
Также мы сообщали, что во вторник в Украине из-за снега, вьюг и ветра объявили штормовое предупреждение.