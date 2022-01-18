В среду, 19 января, с юго-запада на территорию Украины будет влиять гребень антициклона Dieter, благодаря чему наконец стихнет ветер. Атмосферные фронты будут отходить в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем ​​уже будет преобладать спокойная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшая ночь за счет прояснений будет морозная, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.

В среду погода будет облачная с прояснениями. Ночью и днем ​​небольшой дождь. На дорогах местами гололедица

Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью до 5-10 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов ниже ноля до +2. В Карпатах и ​​на северо-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до 9-14 градусов ниже ноля, а днем ​​до 4-9 мороза.

19 января в Киеве и по области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8 градусов, днем ​​от ноля до -2 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крещение в Украину придут 15-градусные морозы, зато ослабнет ветер.

Также мы сообщали, что во вторник в Украине из-за снега, вьюг и ветра объявили штормовое предупреждение.