В Киеве пошёл снегопад и сторонники Петра Порошенко, ранее блокировавшие выходы из здания суда, начали расходиться.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Состоянием на 20:32 перед Печерским судом находится около 300-500 человек. Ещё 2-3 часа назад людей было гораздо больше.

Сейчас же сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем сторонников бывшего президента Украины.

Тем временем, Александр Турчинов на улице в комментарии СМИ анонсировал "бессрочные акции протеста" в случае принятия судьей "неправомерного решения".

Напомним, что Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Сегодня экс-президент вернулся в Украину после длительного пребывания за границей.

Прокуроры просили суд выбрать меру пресечения для бывшего президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога в миллиард гривен.

Мы информировали, что "Страна" наблюдает за ходом судебного заседания в обновляемом материале.

Ранее мы писали, что в аэропорту Варшавы нардеп от ЕС поставил подножку журналисту за неудобный вопрос для Порошенко.

Также "Страна" сообщала, что во время заседания суда Петр Порошенко уснул.