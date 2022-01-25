Мощный циклон превратил жизнь в Стамбуле в настоящий кошмар. Метели обрушились на западные и северные районы мегаполиса вечером 24 января. Метеорологи прогнозируют, что осадки в городе и его окрестностях продлятся до 26-го числа, их интенсивность снизится только к пятнице, 28 января.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 января.

Закрытие аэропорта Стамбула по метеоусловиям продлено до 11 утра местного времени (10:00 по Киеву) среды, 26 января.

Французского актера, гражданина России Жерара Депардье заметили среди пассажиров, застрявших в аэропорту Стамбула из-за мощного снегопада.

Сотни человек не могут вылететь на родину из-за тяжелой погодной ситуации. Многие люди спят прямо на полу и стоят в огромных очередях за едой. При этом никто не знает, когда именно закончится этот туристический ад.

Наземные службы аэропорта просто не успевают расчищать полосы. В городе также оказалось парализовано автомобильное движение.

Несмотря на то, что по всему городу для уборки на улицы вышли около 7000 рабочих и более 1300 единиц спецтехники, губернатор Стамбула Али Ерликая рассказал, что последствия снегопада будут устранять по меньшей мере несколько дней.

По прогнозам синоптиков, снегопады с метелями будут атаковать страну до конца этой недели. Могут ударить морозы, есть риск схода лавин.

В Греции наблюдается та же картина – аэропорт Афин не работает, замерзающих на дорогах эвакуирует армия. От бессилия власти объявили вторник выходным днем. Окончания снегопада ждут только в среду, 26 января.

В аэропорту Стамбула рухнула крыша от последствий снегопада. Источник: YouTube

Ранее мы писали, что впервые за последние почти три десятка лет в Анталии выпал снег.

Также "Страна" сообщала, что в понедельник, 24 января, на Грецию обрушился сильнейший снегопад. Циклон "Элпис", накрывший острова и побережье Эгейского моря, засыпал большую часть страны, повергнув в шок местное население и нарушив привычное течение жизни во многих греческих городах.