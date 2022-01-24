Во вторник, 25 января, метеорологи прогнозируют снегопады практически во всех областях Украины. Кроме того, на западной части страны ожидается резко понижение температуры до -17 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины завтра ожидаются снегопады, местами снег с дождем. Ночью температура воздуха составит -8...-17 градусов, днем -3...-8 градусов.

В восточных регионах страны также будет снежная погода, ночью столбики термометров покажут -5...-11 градусов, днем ожидает -5...-7 градусов.

В северной части Украины и в Киеве без осадков, а в центральных регионах местами возможен снег. Ночью ожидается -9...-11 градусов, днем -4...-7 градусов.

В южных областях страны ночью столбики термометров опустятся до -3...-7 градусов, днем ожидается практически похожая ситуация, температура воздуха будет до -2...-5 градусов. Во всех регионах южной области Украины ожидается снег.

Карта погоды в Украине на 25 января. Источник: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.

Также мы писали, что в Украину с понедельника идет усиление морозов.