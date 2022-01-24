Синоптики обещают снегопады и усиление морозов во всех областях Украины. Карта погоды на 25 января
Во вторник, 25 января, метеорологи прогнозируют снегопады практически во всех областях Украины. Кроме того, на западной части страны ожидается резко понижение температуры до -17 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях Украины завтра ожидаются снегопады, местами снег с дождем. Ночью температура воздуха составит -8...-17 градусов, днем -3...-8 градусов.
В восточных регионах страны также будет снежная погода, ночью столбики термометров покажут -5...-11 градусов, днем ожидает -5...-7 градусов.
В северной части Украины и в Киеве без осадков, а в центральных регионах местами возможен снег. Ночью ожидается -9...-11 градусов, днем -4...-7 градусов.
В южных областях страны ночью столбики термометров опустятся до -3...-7 градусов, днем ожидается практически похожая ситуация, температура воздуха будет до -2...-5 градусов. Во всех регионах южной области Украины ожидается снег.
Карта погоды в Украине на 25 января. Источник: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.
Также мы писали, что в Украину с понедельника идет усиление морозов.