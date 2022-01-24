В понедельник, 24 января, на дорогах Украины ожидается гололедица. Из-за этого по всей стране объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 24 января в Украине на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении синоптиков. Из-за непогоды в Украине объявлен первый уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, в понедельник, 24 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей прогнозируют снегопад, местами порывы ветра 15-20 м/с. Не исключены вьюги. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем составит 3-8 градуса ниже ноля. В Карпатах и Закарпатье - -7...-12 градусов.

В Киеве и области сегодня днем существенных осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 4-7 градусов ниже ноля.

Напомним, синоптики показали карту погоды в Украине на 24 января и прогнозировали снег, похолодание и северный ветер.

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