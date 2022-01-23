В первый день недели, 24 января, синоптики прогнозируют снегопады практически во всех регионах Украины, кроме западных областей, Киева и северной части страны, а также постепенное похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в воскресенье, 23 января.

В западных областях Украины осадков не ожидается, но будет ощутимое похолодание. Ночью температура воздуха составит -7...-16 градусов, днем -4...-8 градусов.

В восточных регионах страны возможны снегопады, ночью столбики термометров покажут -5...-8 градусов, днем - -3...-6 градусов.

В северной части Украины и в Киеве без осадков, а в центральных регионах местами возможен снег. Ночью ожидается -5...-9 градусов, днем -4...-7 градусов.

В южных областях страны ночью столбики термометров опустятся до -4...-7 градусов, днем о потеплении также говорить не приходится, температура воздуха будет -2...-5 градусов.

Кроме того, на всей территории Украины ожидается северный ветер 7-12 м/c.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник, 24 января. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.

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