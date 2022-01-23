В понедельник, 24 января, погода в Украине будет морозной. На дорогах водителей ожидает гололедица, в большей части Украины выпадет снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В ближайшую ночь столбики термометров в Украине покажут -7...-14 градусов мороза, а завтра днем ​​-4...-8 градусов.

На дорогах украинцы столкнуться с гололедицей.

"Давайте ей сдачи нескользкой удобной обувью!" - пишет синоптик.

Снег 24 января выпадет на Востоке, в Центре и на Юге Украины. А вот на Севере и Западе страны будет без существенных осадков, хотя в Карпатах временами ожидаются осадки.

В Киеве понедельник будет морозным, днем ​​до -5...-7 градусов. На дорогах и тротуарах будет скользко. При этом снега в столице не ожидается.

Потепление придет в Украину со второй половины недели, начиная с западных и северных областей.

"Так что головы держите не только в прохладе, как советуют в известной поговорке, но и в профилактике от мигреней и головокружений. Начало зимы – карусельное", - объясняет Диденко.

Ранее "Страна" писала, что в Украину с понедельника идет усиление морозов.

Также мы сообщали о том, в каких регионах Украины после Крещения ждут снег и мороз.