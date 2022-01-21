В субботу, 22 января, в Украине днем будет небольшой мороз, а в северных и западных регионах будет идти снег как днем, так и ночью.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных регионах Украины днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки -6...-8. Небольшой снег будет идти в течение дня и ночи.

На юге страны днем воздух прогреется до 0...+2, а ночью похолодает до -3...-7. Значительных осадков не ожидается.

В восточных областях Украины днем температура воздуха ожидается 0...-3, а ночью похолодает до -6...-8. В Харьковской области ожидается снег.

На севере Украины и в Киеве днем температура воздуха будет 0...-2 градуса, а ночью похолодает до -3...-5. Небольшой снег как днем, так и ночью.

Кроме того, согласно данным Укргидрометцентра, на субботу, 22 января, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях объявлен желтый (первый) уровень опасности из-за ветра и метели.

Напомним, 18 января из-за непогоды в Киеве пять самолетов приземлились вместо "Жулян" во Львове.

Также сообщалось, что 15 января из-за непогоды почти 1500 населенных пунктов в Украине остались без электричества.