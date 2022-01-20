Украину ждет усиление морозов, которое придет к нам в начале следующей недели. Но перед этим нас ждут пятница и суббота с периодическим снегом. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"21-22 января на Украине будет с периодическим снегом. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на Востоке в воскресенье преимущественно сухо. Гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше порывистый!" - предупреждает синоптик.

По ее данным, в ближайшие дни температура воздуха будет днем ​​колебаться в пределах от ноля до -4 градусов. При этом морозы проигнорируют южные регионы Украины, где прогнозируют +1+5 градусов.

"В дальнейшем с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов! Зима хочет быть собой)

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем ​​0-2 градуса мороза. Гололедица. В Киеве на следующей неделе морозы окрепнут", - добавляет синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, в каких регионах Украины после Крещения ждут снег и мороз.

Также мы сообщали, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.