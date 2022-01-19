В четверг, 20 января, на Ивана, в Украине будет идти снег на западе, чевере и местами в центральных областях. В Карпатах ожидается сильный снег. Придет атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На юге и востоке Украины без осадков. Во всех регионах гололёд.

Температура воздуха ночью -3-9 градусов, на Востоке -9-14 градусов. Днем ожидается от 3 мороза до 2 тепла, в восточных областях -3-8 градусов.

В Киеве завтра снег, ночью -2-4 градуса, днем ​​около нуля.

"Завершаем мудро Рождественские праздники, колядуем, работаем, бережем себя и страну. Христос крестится!",- пишет Наталья Диденко.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Киеве 14 января зафиксировали максимальную скорость ветра, которая достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.

Также мы писали, что на станции "Академик Вернадский" за последние несколько недель выпало рекордное количество снега. Украинские полярники откапывают здания, покрытые снежным покровом, глубина которого достигает трех метров.