В воскресенье, 23 января, в Мукачевском районе Карпат сошла лавина и накрыла туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23 января в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятерых из них накрыла лавина", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел возле метеостанции Плай в районе села Гукливый.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке", - говорится в тексте сообщения.

Ранее мы писали о том, что в горах на Прикарпатье травмировался поляк. Он с еще пятью туристами шел по маршруту от горы Коретивна к горе Петрос Горганский. Вместе они прошли 6 километров, также 13 км они проехали на авто ГСЧС.

Помимо этого, в середине лета этого года в Карпатах в районе горы Круглая Боржавского хребта в трех туристов попала молния. Они тут же вызвали спасателей, которые прибыли через 3 часа. После оказания им первой доврачебной помощи их направили в пгт Межгорье и передали медикам.

Кроме того, мы информировали, что спасатели спустили на носилках получившую травму на Говерле женщину.