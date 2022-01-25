В среду через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт (начиная с северо-запада до юго-востока). В большинстве областей небольшой снег, лишь ночью на юго-востоке страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер, хоть и усилится, но не до штормовых порывов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях снег будет идти и днем, ​​и ночью. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха от -3°C до -1°C.

На Севере Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах -4°C, а на северо-востоке страны около -7°C.

В восточных регионах днем ​​и ночью будет идти снег, ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем температура составит до -5°C.

В центральных и южных областях дневная температура воздуха опустится до -4°C.

Ранее "Страна" писала, что погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы рассказали, на Грецию, которую ранее накрывало чередой землетрясений, обрушился сильнейший снегопад.