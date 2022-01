На Грецию, которую ранее накрывало чередой землетрясений, обрушился сильнейший снегопад.

Об этом сообщают многочисленные видеосвидетельства очевидцев в Twitter в понедельник, 24 января.

Циклон "Элпис", накрывший острова и побережье Эгейского моря, засыпал большую часть страны, повергнув в шок местное население и нарушив привычное течение жизни во многих греческих городах.

Сильнее всего от снегопада пострадали Афины и группы островов под названием Спорады и Киклады, в их числе Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини и другие.

Снежным покрывалом укрыты улицы, дома и проезжие части. Все просто утопает в снегу. Бассейны, отели и зоны для отдыхающих превратились в белые сугробы.

Но не только острова пострадали от непогоды. Сильнейшие снегопады обрушились и на Афины, наведя в греческой столице свои порядки. Из-за большого количества осадков, выпавших в центральных районах, были закрыты школы и аэропорты. Снега настолько много, что коммунальные службы не успевают его убирать. Власти не справляются с ситуацией, не хватает не техники, ни средств на расчистку улиц.

Помимо обильных осадков, холодный циклон "Элпис" принес и низкие температуры. По прогнозам метеорологических служб, в ближайшее время Грецию накроют морозы. Начиная с выходных, температура воздуха по всей стране будет постепенно падать, и к середине недели достигнет минусовых показателей.

Наиболее сильные заморозки ожидаются в центральных и северных регионах страны. Поскольку, кроме сильного похолодания, в большей части страны продолжатся снегопады, власти призывают жителей соблюдать повышенную осторожность и по возможности оставаться дома.

Грецию засыпало снегом. Источник: Twitter

One of the most popular islands in #Greece covered in snow this morning. #Mykonos pic.twitter.com/G8JqUenIY3

SNOW IN SANTORINI!



Via @Storyful “Greek islands have been are covered in snow since Sunday in a once-in-a-lifetime weather event. Locals say that the last time this amount of snow fell on the Cyclades was decades ago.” @SamWnek @Wx_Max pic.twitter.com/eNvu5hRjao