Горожане не спали всю ночь. Впервые за последние почти три десятка лет в Анталии выпал снег. Видео
В курортном городе Турции Анталии, которую в предпоследний день прошлого года накрыло сильнейшим ураганом, во вторник, 25 января, выпал снег впервые за последние 29 лет.
Об этом сообщают местные телеканы на YouTube и видеосвидетельства очевидцев в Twitter.
Многие жители Анталии не спали ночью, ожидая снегопада. Утром жители со своими семьями вышли в центр города полюбоваться на редкое явление.
В летние месяцы в Анталии были побиты температурные рекорды, с середины прошлой недели температура воздуха начала снижаться.
Последний раз в Анталии шел снег в январе 1993 года, высота осадков тогда составила 5 сантиметров.
That’s a small event for humanity, a big event for the people of Antalya. 🙃 #Antalya pic.twitter.com/v0LJHf4ilU— Lütfü İrak (@lutfuir) January 25, 2022
Snowfall on Antalya, for the first time in the last 29 years. pic.twitter.com/gztMjGUtof— Fuat (@lilygrutcher) January 25, 2022
Напомним, что в понедельник, 24 января, на Грецию обрушился сильнейший снегопад. Циклон "Элпис", накрывший острова и побережье Эгейского моря, засыпал большую часть страны, повергнув в шок местное население и нарушив привычное течение жизни во многих греческих городах.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине становится холоднее с каждым днем. Синоптик прогнозирует понижение температуры в течение недели.
Также мы писали, что из-за снегопада в Пакистане погибли более 20 человек, которые приехали любоваться метелью.