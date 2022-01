В курортном городе Турции Анталии, которую в предпоследний день прошлого года накрыло сильнейшим ураганом, во вторник, 25 января, выпал снег впервые за последние 29 лет.

Об этом сообщают местные телеканы на YouTube и видеосвидетельства очевидцев в Twitter.

Многие жители Анталии не спали ночью, ожидая снегопада. Утром жители со своими семьями вышли в центр города полюбоваться на редкое явление.

В летние месяцы в Анталии были побиты температурные рекорды, с середины прошлой недели температура воздуха начала снижаться.

Последний раз в Анталии шел снег в январе 1993 года, высота осадков тогда составила 5 сантиметров.

That’s a small event for humanity, a big event for the people of Antalya. 🙃 #Antalya pic.twitter.com/v0LJHf4ilU

Snowfall on Antalya, for the first time in the last 29 years. pic.twitter.com/gztMjGUtof