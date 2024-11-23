Все отсрочки от мобилизации, ранее выданные Министерством экономики и оформленные военнообязанными через портал государственных услуг "Дия", утратят силу 28 февраля 2025 года.

Текст изменений в постановление о бронировании опубликовал Кабинет министров Украины.

Отсрочки также аннулируются, если предприятие, их получившее, прекратило деятельность на нужды Сил обороны или потеряло статус критически важного. Аннуляция брони также происходит, если организация, которая оформила бронирование, ликвидирована.

Зарплата на предприятии, как уже сообщалось, должна быть не ниже 2,5 минимально установленных (что на сегодня составляет 20 тысяч гривен).

Отдельные работники теряют бронь в случае увольнения или приостановки трудового договора.

Также, если раньше требовалось, чтобы работник вовремя обновил свои данные, то теперь звучит иначе: уточнил и не находится в розыске.

Детальнее условия по бронированию – на скриншотах ниже.

Напомним, бронирование работников вернётся с 1 декабря по итогам аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических.

Ранее из-за недовольства общества власти отказались вводить экономическое бронирование от мобилизации.