Бронирование работников вернется с 1 декабря и будет осуществляться только через "Дию". Об этом сообщает Кабинет министров по итогам аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических и право на бронь.

Критерии критичности изменят:

частное предприятие должно не иметь долгов и иметь среднюю зарплату на предприятии и у конкретного забронированного работника не менее 2,5 минимальных зарплат;

ежемесячно будет проводиться мониторинг предприятий и организаций;

региональные и отраслевые критерии будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Уже имеющие бронь предприятия должны подтвердить соответствие новым условиям, чтоб переоформить бронированных, до 28 февраля.

Напомним, в октябре в приложении "Дия" закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

По словам источников "Страны" в правительстве, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони отправить в ТЦК для последующей мобилизации.

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