В приложении "Дия" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

Сообщается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко заявляет, что бронирование в "Дии" приостановили из-за злоупотребления предприятиями своим правом.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представителей центра комплектования, сразу подавал его на бронирование", - написал он.

Также Федиенко добавил, что цифровизация - это полезная штука, но "не стоило во время войны этим было злоупотреблять".

Он также заявил, что нужно проверить как предприятия получали статус "критических" и кто из работников имея бронирование, выехал за пределы Украины и не вернулся.

Ранее СМИ писали, что Кабмин приостанавливает бронирование от мобилизации.

Но в Минобороны это опровергали. Первый замминистра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что до 15 ноября будут проводить аудит "критических" предприятий, но приостанавливать бронирование работников в это время не будут.

Но, как видим, де-факто бронирование приостановили. О проблемах с бронированием ранее сообщали и представители украинского бизнеса.