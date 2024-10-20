Как мы уже сообщали, под Одессой, в ночь на 18 октября был найден мёртвым бизнесмен Геннадий Бейбутян.

"Страна" узнала подробности этого преступления, а также возможную подоплёку.

Тело мужчины было найдено на обочине дороги возле его автомобиля "Тесла" с двумя огнестрельными ранениями - в спину и голову. При жизни убитый возглавлял несколько предприятий, в том числе был директором дачного кооператива "Лагуна". Также незадолго до смерти возглавил ГО "Подразделение помощи правоохранительным органам" - так называемое ПСПО. Официально функции этих формирований заключаются в том, что бы помогать полиции в патрулировании улиц во время комендантского часа.

Однако, на самом деле, последние полтора года ПСПО в основном занимаются помощью ТЦК в принудительной мобилизации – гражданские члены ПСПО выполняют самую грязную работу для военкомов, бьют и заталкивают в бусы задержанных (подробнее об этом - в отдельном материале).

Кроме этого члены ПСПО часто выступают посредниками для передачи взяток военкомам, а также ищут желающих воспользоваться схемами ТЦК по уклонению от мобилизации.

За это члены ПСПО по неофициальным договоренностям с ТЦК не подлежат мобилизации. Часто их путают с военкомами, так как члены ПСПО также одеты в военную униформу, только шевроны у них не армейские.

К слову, ПСПО которое возглавил убитый Геннадий Бейбутян в феврале 2024 года попало в резонансный скандал - член именно этого формирования выбил стекло в автомобиле на Люстдорфской дороге, пытаясь остановить машину на "мобилизационном" блок-посту ТЦК.

По информации "Страны" от источника в одесском ТЦК, ПСПО Геннадия Бейбутяна плотно работала с военкоматом Малиновского района Одессы. А около двух месяцев назад организация Бейбутяна активно участвовала в "ночной войне" одесских ПСПО - члены этих "подразделений" конфликтовали за право работать с военкомами и участие в финансовых коррупционных схемах на уклонении от мобилизации.

Подразделение, которое возглавил затем погибший, по информации сотрудника ТЦК, оказалась в числе "победивших".

Проигравшие ПСПО были отстранены от сотрудничества с военкомами, и, соответственно, потеряли долю от коррупционных схем на мобилизации – речь идет о достаточно солидных суммах в десятки тысяч долларов (ПСПО получают от ТЦК небольшой, но стабильный процент "заработка"). Кроме этого членов проигравших одесских ПСПО лишили важного бонуса - неофициального иммунитета от призыва в ВСУ.

По данным источников "Страны" в Нацполиции, о возможном заказном характере убийства говорят ранения на теле погибшего, включая ранение в голову - так называемый контрольный выстрел на добивание. Кроме того, открытые двери и включенные аварийные фонари в авто Бейбутяна свидетельствуют о том, что погибший, скорее всего, вышел сам к тем, кто затем его убил. Полиция официально уже заявила о начале расследовании убийства.