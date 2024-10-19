В Тернопольской области работники ТЦК во время погони сбили велосипедиста.

Работники военкомата пытались догнать мужчину на велосипеде и сбили его, сообщили местные паблики.

Очевидцы говорят, что в автомобиле находились работники ТЦК. А ДТП произошло между селом Скоморохи и селом Остальцы в Теребовлянском районе.

ДТП произошло 17 октября, велосипедиста доставили в больницу.

Позже в Тернопольском областном военкомате подтвердили, что работник ТЦК был участником аварии, в которой пострадал гражданский.

Сообщается, что военного на время расследования отстранили от работы, начато досудебное следствие.

Ранее СМИ писали, что в Хмельницкой области военком насмерть сбил другого сотрудника ТЦК.

ДТП произошло 17 октября около 20:00 часов на трассе "Стрый - Изварино", недалеко от гостинично-ресторанного комплекса "Аист".

Как также стало известно, на Волыни бус военкома насмерть сбил пожилую женщину у пешеходного перехода.

Инцидент случился в 7 часов утра, при участии одного из военнослужащих Луцкого районного ТЦК. В региональном управлении Нацполиции добавили, что авария произошла у села Дачное в Луцком районе, погибшей было 69 лет.

Тем временем война в Украине продолжается 967-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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