В Волынской области бус ТЦК марки "Рено" сбил насмерть пожилую женщину. Происшествие случилось сегодня утром.

Сначала о нем сообщили СМИ со слов местных жителей, а затем информацию подтвердили в областном ТЦК.

"Сегодня, около 7 часов утра, при участии одного из военнослужащих Луцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого от полученных травм погибла пожилая женщина. Решением руководства виновник ДТП на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается следствие", - сказано в Фейсбуке ТЦК.

Также в центре опровергли сообщения о еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок.

В региональном управлении Нацполиции добавили, что авария произошла у села Дачное в Луцком районе, погибшей было 69 лет.



"27-летний киверчанин, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть, предварительно, вблизи пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Личность потерпевшей установлена ​​- это 69-летняя местная жительница. Водителя опознали, он за рулем был трезв", - рассказали в полиции.

ДТП с участием работников силовых структур не редкость. Так, ранее в Нежине Черниговской области один из руководителей местного райуправления полиции сбил насмерть военного.

Также мы сообщали, что начальник управления поддержки публичного обвинения Киевской областной прокуратуры на автомобиле сбил военного Национальной гвардии.