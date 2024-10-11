Сегодня утром под Львовом на трассе Киев - Чоп произошло массовое ДТП с участием международного автобуса "Варшава – Одесса", фуры "Новой почты" и нескольких легковых авто. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, погибли три человека. Еще 35 имеют травмы разной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Движение на трассе перекрыто полностью, все машины пускают в объезд через Винники, добавил Козицкий.

Напомним, накануне в Польше около границы с Украиной произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего семерых граждан Украины, и грузового автомобиля. Погибли женщина и мужчина 45 и 60 лет.

А в начале сентября во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте происшествия, а 12 военных получили травмы.