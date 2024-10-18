В Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным СМИ, за рулем находился работник ТЦК, а сбитый насмерть человек тоже сотрудник военкомата.

Об аварии сообщает полиция Хмельницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 17 октября, около 20:00 часов на трассе "Стрый — Изварино" недалеко от гостинично-ресторанного комплекса "Аист". 54-летний хмельничанин, управляя автомобилем Volkswagen Sharan, совершил наезд на 33-летнего жителя областного центра, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

В публикации полиции не указаны места работы виновника и жертвы аварии, информацию об этом со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщают СМИ.

Позавчера в Волынской области бус ТЦК марки "Рено" сбил насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе.

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