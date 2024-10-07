На Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, на трассе "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" в аварии с участием BMW погибли два человека, среди которых народный артист.

"67-летний житель города Тисменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", – говорится в сообщении полиции.

От полученных травм на месте аварии погибли водитель и его 59-летний пассажир. 67-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована, добавили правоохранители.

Богдан Сташкив родился на Рогатинщине, долгое время работал в Тисменице, где возглавлял отдел культуры. Он гастролировал в странах Европы, Канаде, США, популяризируя украинскую музыку. В начале 2000-х украинский певец открыл детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХІ век".

Также Сташкив также активно занимался научной работой в области искусства и культуры и благотворительностью.

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