В Хмельницкой области вчера вечером в ДТП погибла семья из Нетешина. Погибли 39-летний водитель Ford Kuga, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

26-летнего водителя второго авто - Chevrolet Captiva - задержали, у него и его пассажирки повреждения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 23 июля, около 18:00 на автодороге вблизи села Березов, что на Славутчине.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет.

Ранее мы писали, что в Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса. Погибли два человека, 16 раненых.

Также мы сообщали, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.

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