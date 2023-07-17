В Кировоградской области произошло смертельное ДТП. При столкновении двух микроавтобусов погибли два человека, 16 получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел на трассе Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог возле села Братолюбовка Кропивницкого района. Столкнулись рейсовый микроавтобус сообщением Киев - Кривой Рог и гражданский грузовой бус.

Среди госпитализированных - трое детей, младшему из которых три года. Восемь взрослых в тяжёлом состоянии.

Ранее мы писали, что в мае на автодороге Киев - Чоп, 588 км, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов (Львовская область), произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, столкнулся с грузовиком Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья. От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и две ее дочери в возрасте ориентировочно четырех и шести лет скончались на месте происшествия.

А в Харькове задержали 20-летнего парня, который убил всю свою семью, а потом угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.