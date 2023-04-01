В субботу, 1 апреля, в Одесской области произошла ужасная дорожная авария. У села Старые Маяки, на трассе Одесса - Киев водитель "Ланоса", пытаясь объехать препятствие, на всем ходу въехал в фуру. Погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В итоге машина была разбита вдребезги. 59-летний водитель и его 56-летняя жена погибли на месте. Оба они были жителями Одессы.

Сообщается, что водитель грузовика, 30-летний житель Винницкой области, не пострадал.

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Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.