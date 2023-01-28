В Сети появились фото последствий столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Киев – Харьков в Лубенском районе Полтавской области. По уточненным данным, в аварии погибли три человека, семеро пострадали.

Соответствующие кадры публикует "Суспильне".

По уточненной информации правоохранительных органов, в микроавтобусе находились десять человек: водитель и девять пассажиров. Раненых доставили в больницу.

Напомним, для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате ДТП автомобиля привлекались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В патрульной полиции Полтавщины сообщили, что движение в направлении Киева перекрыто.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Одесской области столкнулись грузовик и автобус с полусотней пассажиров. Пострадали 17 человек, пятеро из них попали в больницу.

А в сентябре 2022 года в Одессе кран въехал в маршрутку с пассажирами. Пострадали шесть человек.

Также "Страна" рассказывала, что во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.