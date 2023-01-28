Появились фото смертельного ДТП под Полтавой. Погибли три человека, семеро ранены
В Сети появились фото последствий столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Киев – Харьков в Лубенском районе Полтавской области. По уточненным данным, в аварии погибли три человека, семеро пострадали.
Соответствующие кадры публикует "Суспильне".
По уточненной информации правоохранительных органов, в микроавтобусе находились десять человек: водитель и девять пассажиров. Раненых доставили в больницу.
Напомним, для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате ДТП автомобиля привлекались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В патрульной полиции Полтавщины сообщили, что движение в направлении Киева перекрыто.
Ранее мы писали, что в прошлом году в Одесской области столкнулись грузовик и автобус с полусотней пассажиров. Пострадали 17 человек, пятеро из них попали в больницу.
А в сентябре 2022 года в Одессе кран въехал в маршрутку с пассажирами. Пострадали шесть человек.
Также "Страна" рассказывала, что во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.