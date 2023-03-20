В ГБР раскрыли детали вчерашней аварии с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии.

Об этом пресс-служба ГБР сообщила в понедельник, 20 марта.

Также говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста был трезв.

Авария произошла во Львовской области на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района.

Напомним, вчера Гевко написал пост в Facebook, в котором заявлял, что произошло ДТП, "которое закончилось трагедией", и что он был "одним из участников этого ужасного инцидента".

Также сообщалось, что в феврале Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности нардепа из "Слуги народа" Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся.

Кроме того, мы писали, что возлюбленная главы МИД Украины попала в ДТП вместе с сыном в Майами.

Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

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