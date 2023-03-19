"Слуга народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, которое закончилось смертью одного из участников.

Об этом народный депутат сообщил в воскресенье, 19 марта, на своей странице в Facebook.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - написал Гевко.

"Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях", - добавил нардеп.

Ранее мы писали, что в феврале Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности нардепа из "Слуги народа" Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся.

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