Президент Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве. Легковушка столкнулась с автомобилем, в котором ехал президент, и машинами сопровождения.

Об этом сообщает его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

А вот водителю легковушки медики, сопровождающие Зеленского, предоставили неотложную помощь и передали карете скорой.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, что вчера Зеленский приехал в освобожденный Изюм. В среду, 14 сентября, в городе официально подняли украинский флаг. В торжествах приняли участие также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

Судя по кадрам, кроме центральной площади, где сегодня официально подняли флаг Украины, президент вместе с главой ОП Андреем Ермаком побывал на мосту, прошелся по городу, поблагодарил украинских военных.

После этого Зеленский побывал в Харькове. Там он посетил район с разрушенным из-за обстрелов домом и ознакомился с ходом восстановительных работ.

На Харьковщину Зеленский приехал с шевроном, на котором изображен череп и написано "Украина или смерть".