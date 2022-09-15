Чтобы попасть на передовую к украинским военным и передать им автомобиль и военное снаряжение, шотландец одолел тысячи километров дорог, десяток остановок и проверок и скитаний рядом с белорусской границей и, в итоге, попал в ДТП в Житомире.

Об этом сообщает канал ТСН.

"Бывший боец ​​французского легиона Джеймс решил помочь украинскому войску избивать российского врага, но во время проезда Житомира шотландец попал в ДТП", - говорится в ТСН.

"История нетипична для Житомира – он проехал 1700 км, почти не спал из Шотландии сюда и в Житомире попал в аварию. Я в кафе сидел с другом, мне позвонили, сказали, что есть машина, которую нужно посмотреть. Я не знаю, сколько он не спал. Думаю, что причиной аварии было то, что он долго ехал и не мог нигде остановиться", – рассказывает волонтер, который успел познакомиться с Джеймсом.

Военный "Ленд Ровер" Джеймс выкупил у британского правительства и на нем отправился в Украину. Но в Житомире попал в ДТП и совсем растерялся. Не знал ни языка, ни где искать СТО. Из-за усталости объяснить, что он делает в Украине, Джеймс смог лишь на следующий день, когда выспался в гостинице, которую помогли ему найти Владимир и преподавательница английского Дарья.

"Эта машина – она британская и военная, поэтому он считал, что она хорошо подойдет для наших нужд, и у него есть машина, которую он хочет передать, подарить украинским военным", – рассказывает Дарья со слов шотландского волонтера.

Дизельный автомобиль с полным приводом сейчас очень нужен военным на фронте. После замены резины четырехколесный "британец" сразу отправится на передовую. "У нас на вооружении тяжелая техника, она 10-12-15 тонн, и когда погода неблагоприятная, то очень тяжело передвигаться на поле боя, либо вывозить раненых, либо подвозить боеприпасы, амуницию. В шоке, что такой человек, в таком возрасте совершил такой подвиг", - говорит боец ​​ВСУ "Пчела".

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