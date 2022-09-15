Сегодня в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом на улице Борщаговской.

Об этом пишут местные киевские паблики и публикуют фото.

По предварительной информации, микроавтобус сломался и остановился. Водитель вышел на дорогу, чтобы починить авто, и в этот момент в неисправный автомобиль на скорости влетел "Форд".

От полученных травм водитель микроавтобуса скончался на месте.

Напомним, это не далеко первый случай ДТП с летальным исходом за последнее время на украинских дорогах.

В понедельник, 5 сентября, вблизи поселка Новоселовка Измаильского района Одесской области произошло кровавое ДТП - столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии водители обоих машин погибли.

Как писала "Страна", на дороге под Ровно автобус столкнулся с бензовозом. В огненном ДТП погибли 16 человек.

Также "Страна" писала и об авариях с пострадавшими. В Румынии перевернулся автобус с украинцами, ехавшими из Турции. В ДТП пострадали дети.

Напомним, 30 августа после удара по центру Харькова по дороге на место прилета в ДТП попала "скорая".