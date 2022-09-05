В понедельник, 5 сентября, вблизи поселка Новоселовка Измаильского района Одесской области произошло кровавое ДТП - столкнулись грузовик и микроавтобус.

Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.

В результате аварии водители обоих машин погибли.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняющие обстоятельства аварии и обеспечивающие безопасность дорожного движения.

Также из-за ДТП было затруднено движение на автодороге М-15 Одесса – Рени в сторону Одессы и в сторону Измаил.

Как писала "Страна", на дороге под Ровно автобус столкнулся с бензовозом. В огненном ДТП погибли 16 человек.

Также "Страна" писала, как в Румынии перевернулся автобус с украинцами, ехавшими из Турции. В ДТП пострадали дети.

Напомним, 30 августа после удара по центру Харькова по дороге на место прилета в ДТП попала "скорая".

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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