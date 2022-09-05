Под Одессой столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть погибшие. Фото
В понедельник, 5 сентября, вблизи поселка Новоселовка Измаильского района Одесской области произошло кровавое ДТП - столкнулись грузовик и микроавтобус.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.
В результате аварии водители обоих машин погибли.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняющие обстоятельства аварии и обеспечивающие безопасность дорожного движения.
Также из-за ДТП было затруднено движение на автодороге М-15 Одесса – Рени в сторону Одессы и в сторону Измаил.
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