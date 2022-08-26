Сообщают о масштабном ДТП на трассе Киев-Одесса, где столкнулись три легковых авто и фура. Киевские паблики обнародовали видео с места происшествия.

По предварительной информации, серьезно пострадавших нет.

Напомним, 24 августа из-за ДТП в Кировоградской области, которое случилось в районе железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка, в Украине задерживались шесть поездов.

Также "Страна" писала, как "Слуга народа" Алексей Красов попал в ДТП под Житомиром, сломал себе нос и руку, но от госпитализации отказался. По данным источников издания "Украинская правда", Красов ехал на скорости около 200 км/час.

Ранее появилось видео смертельного ДТП на Новоирпенской трассе, в котором подозревали нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого. Однако он заявил, что попал в другое ДТП без жертв. "Я действительно попал в ДТП, но в другое. Около 16:00 огромная фура врезалась в стоячую машину. Видимо, из-за сильного дождя фура не успела затормозить. Это произошло на Рыбальской набережной, прямо около отделения полиции", – рассказал "Стране" народный депутат. Люди целы, машины подлежат ремонту.