Утром 6 августа на севере Хорватии произошла смертельная авария при участии польского автобуса. В результате ДТП погибли минимум 11 человек.

Об этом сообщило "Польское радио" со ссылкой на хорватское пресс-агентство HINA.

По предварительной информации, 11 человек погибли на месте, есть пострадавшие, которых доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.

Авария произошла на 62-м километре автомагистрали А4 между населенными пунктами Ярек-Бисасский и Подворец. По неизвестным причинам автобус на польской регистрации съехал с маршрута и упал в кювет.

Сообщается, что это одна из самых ужасных аварий на хорватских дорогах.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что все жертвы аварии польского автобуса в Хорватии являются гражданами Польши. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что это были паломники, которые направлялись в городок Меджугорье в Боснии и Герцеговине, о деталях трагедии он разговаривал утром с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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