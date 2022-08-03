В США в автокатастрофе погибла конгрессвумен-республиканец Джеки Валорски.

Об этом сообщает Reuters в среду, 3 августа.

Джеки Валорски погибла в разгар предвыборной кампании в Конгресс. Ее считали сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала ABC, авария с участием двух автомобилей произошла в среду днем недалеко от города Наппани (штат Индиана). В результате столкновения погибли три человека, включая 58-летнюю Валорски, которая представляла свой штат в Конгрессе с 2012 года.

Ранее мы писали, что в США журналистка во время прямого эфира попала под машину, но не прервала репортаж. Она вела прямой эфир с места аварии водопроводной магистрали, когда внезапно на нее наехала машина.

Также "Страна" сообщала, что в Клайпеде автомобиль с американским военным съехал с разводного моста и упал в реку. Водитель погиб.

Кроме того, мы информировали, что в США водителю Tesla с автопилотом впервые предъявили обвинение за смертельную аварию. В результате ДТП погибли два человека. Это первый водитель, которому предъявляют обвинения в уголовном преступлении за аварию со смертельным исходом при использовании частично автоматизированной системы вождения.