Армянские средства массовой информации пишут, что кортеж премьера Армении Николы Пашиняна насмерть сбил 28-летнюю беременную девушку, проехав на красный сигнал светофора.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

На кадрах можно заметить, как полицейский автомобиль на огромной скорости сбивает переходившую дорогу по пешеходному переходу девушку, которая от удара отлетает в сторону.

От полученных травм несчастная скончалась. Ее неродившегося ребенка также не удалось спасти.

Отметим, что комментариев от пресс-службы премьера-министра Армении не было почти двое суток, однако вечером, 27 апреля, Пашинян по телефону поговорил с отцом беременной женщины, сбитой насмерть одним из автомобилей его кортежа, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента.

О звонке Пашиняна отцу погибшей стало известно армянскому изданию "Радио Азатутюн" со ссылкой на заместителя руководителя аппарата премьер-министра Тарона Чахояна.

Замглавы аппарата премьер-министра подтвердил, что во время ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра Пашинян находился в одной из машин кортежа.

По словам Чахояна, в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.

Известно, что погибшей оказалась 28-летняя Сона Мнацаканян, которая была одним из учредителей организации "Support Our Heroes" ("Поддержи наших героев") и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра "Тевер".

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