В Польше погибла 22-летняя украинка - она стала жертвой ДТП, которое произошло в городе Освенцим. По предварительным данным, автомобиль марки Opel Vivaro, в котором находились трое граждан Украины, в условиях плохой видимости съехал с дороги в озеро, передает Interia.pl.

Известно, что ДТП произошло примерно в два часа ночи (по киевскому времени).

Как сообщили в полиции Малопольского воеводства, за рулем авто находился 41-летний мужчина, а пассажирами были 19-летний парень и 22-летняя девушка. В условиях сильного тумана мужчина не справился с управлением и автомобиль оказался в озере.

Оба мужчины смогли самостоятельно выбраться из салона машины, а вот девушка погибла на месте.

В крови водителя автомобиля обнаружено более 1 промилле алкоголя. Также известно, что все трое находившихся в авто украинцев долгое время находились и работали в Польше.

Напомним, под Хмельницким в ДТП разбился микроавтобус с переселенцами. Погибли шестеро пассажиров и водитель.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.