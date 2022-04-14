В состав фракции "Слуга народа" вошел новый народный депутат Александр Божков.

Об этом в Telegram сообщила представитель фракции Юлия Палийчук. Его назначили вместо Николая Сольского, который стал новым министром аграрной политики и продовольствия.

"Фракция "Слуга народа" пополнилась новым депутатом. Александр Божков, баллотировавшийся в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №141, принял присягу народного депутата", - написала Палийчук.

Палийчук рассказала, что Александр Божков – уроженец Мариуполя, который в мирное время работал в креативных индустриях. По ее словам, он с первых дней в команде "СН".

Между тем два года назад Божков, работавший тогда исполнительным продюсером "Квартала 95" и бывший действующим кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа", попал в скандал. По данным СМИ, 3 сентября 2020 года произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и такси. За рулем первого находился как раз Божков.

Как сообщили очевидцы аварии, водитель Nissan въехал в такси и попытался скрыться с места происшествия. Когда его догнали, то узнали в нем Божкова. Более того, очевидцы заявляли, что исполнительный продюсер "Квартала" находился в нетрезвом состоянии. Пока люди ожидали приезда полиции, мужчине удалось уйти.

В сети тогда публиковали видео ДТП. На нем мужчина в авто и правда похож на Божкова. Кроме того, в его декларации за 2018 год, когда тот был кандидатом в Нацсовет по телевидению, указана именно эта машина.

Впрочем, в патрульной полиции Киева сообщили, что регистрации подобного ДТП 3 сентября не было. Более того, не было ни информации о происшествии, ни жалоб, что патрульные якобы не выехали на место происшествия.

Что касается бывшего члена фракции и экс-председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельной реформы Николая Сольского, то он был назначен на должность министра аграрной политики и продовольствия, после чего сложил полномочия народного депутата. Божков присоединился к фракции вместо Сольского.

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