Рада назначила нового министра экологии
Верховная Рада Украины назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Им стал Руслан Стрелец.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, выложив на своем Telegram-канале фотографию подписанного указа.
Количество голосов за это решение нардеп не уточнил.
Отметим, что в 2019-2020 Стрелец был заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.
С 2 июля 2020 - заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
С 3 ноября 2021 года - исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Фото: Telegram/Железный нардеп
Также на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла постановлении о признании действий России в Украине геноцидом. Кроме того, на этом же заседании депутаты приостановили работу оппозиционной фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь".