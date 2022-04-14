Верховная Рада Украины назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Им стал Руслан Стрелец.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, выложив на своем Telegram-канале фотографию подписанного указа.

Количество голосов за это решение нардеп не уточнил.

Отметим, что в 2019-2020 Стрелец был заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

С 2 июля 2020 - заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С 3 ноября 2021 года - исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Фото: Telegram/Железный нардеп

Также на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла постановлении о признании действий России в Украине геноцидом. Кроме того, на этом же заседании депутаты приостановили работу оппозиционной фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь".