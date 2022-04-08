Исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико, а в прошлом - министр финансов Украины Наталья Яресько готова вернуться в Киев, чтобы "работать на восстановление страны".

Об этом она заявила в интервью НВ.

Она поделилась некоторыми мыслями по поводу того, как именно нужно будет восстанавливать Украину.

"Мы не будем восстанавливать то, что было, мы должны выстроить страну в лучшей форме. Более зелёной, более энергоэффективной. Частный сектор в восстановлении Украины очень важен, западные страны должны предоставить гарантии политических рисков своим компаниям, нам нужно, чтобы коммерческий сектор работал вместе с государствами, это должен быть огромный новый план Маршалла", - поделилась планами Яресько.

Напомним, мэр Бучи призывает депутатов и коммунальщиков вернуться в город и начать его восстановление.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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