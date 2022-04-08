19 тысяч военных, 700 танков, 150 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ на войне в Украине
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине по состоянию на утро пятницы, 8 апреля - 44-го дня войны.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Со дня нападения России на Украину 24 февраля до 8 апреля потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:
- личный состав - около 19 000 человек,
- танки - 700,
- боевые бронированные машины - 1 891,
- артиллерийские системы - 333,
- РСЗО - 108,
- средства ППО - 55,
- самолеты - 150,
- вертолеты - 135,
- автомобильная техника - 1 361,
- корабли - 7,
- цистерн з ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 112,
- спецтехника - 25,
- пусковые установки ОТРК - 4.
Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.
"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.
Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.