Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине по состоянию на утро пятницы, 8 апреля - 44-го дня войны.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Со дня нападения России на Украину 24 февраля до 8 апреля потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:

личный состав - около 19 000 человек,

танки - 700,

боевые бронированные машины - 1 891,

артиллерийские системы - 333,

РСЗО - 108,

средства ППО - 55,

самолеты - 150,

вертолеты - 135,

автомобильная техника - 1 361,

корабли - 7,

цистерн з ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического звена - 112,

спецтехника - 25,

пусковые установки ОТРК - 4.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.