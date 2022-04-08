Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине по состоянию на утро пятницы, 8 апреля - 44-го дня войны.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Со дня нападения России на Украину 24 февраля до 8 апреля потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:

  • личный состав - около 19 000 человек,
  • танки - 700,
  • боевые бронированные машины - 1 891,
  • артиллерийские системы - 333,
  • РСЗО - 108,
  • средства ППО - 55,
  • самолеты - 150,
  • вертолеты - 135,
  • автомобильная техника - 1 361,
  • корабли - 7,
  • цистерн з ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 112,
  • спецтехника - 25,
  • пусковые установки ОТРК - 4.

19 тысяч военных, 700 танков, 150 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине

19 тысяч военных, 700 танков, 150 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине

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