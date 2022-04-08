В Белом доме заявили, что на один танк России у Украины есть 90 западных противотанковых систем
На один российский танк у украинских войск приходится 90 противотанковых систем западного производства.
Об этом во время брифинга 7 апреля рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"На каждый российский танк в Украине США предоставили или готовятся предоставить по десять противотанковых систем", - отметила она.
По ее словам, если учесть вклад союзников США, то общее отношение западных противотанковых систем к российским танкам в Украине составит 90 к 1.
"Украинские лидеры говорят нам, какие системы им нужны. Зачастую они предоставляют списки. Мы проходим по этим спискам, чтобы понять, что можем предоставить. Абсолютное большинство запросов мы удовлетворяем", - сказала Псаки.
Напомним, за день до рассказа Псаки госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы и их союзники вскоре поставят Киеву "по десять противотанковых комплексов" на каждый российский танк, воюющий в Украине.
Также мы сообщали, что США выделяют Украине дополнительно 100 миллионов долларов для закупки противотанковых систем. Всего за время работы администрации президента Джо Байдена Украина получила помощь в области безопасности на сумму свыше 2,4 млрд долларов.