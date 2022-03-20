Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поставки в Украину нового оружия из США в ближайшие дни.

"США публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", - сказал Алексей Данилов во время единого информационного эфира.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США осуществляют поставки оружия в Украину каждый день или раз в два дня. Кроме того, Вашингтон намерен в ближайшее время продолжить предоставление военной помощи Киеву.

При этом в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

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