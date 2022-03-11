Президент США Джо Байден лично наложил вето на поставку польских истребителей МиГ-29 Украине. Такое решение было принято для того, чтобы не провоцировать Владимира Путина на эскалацию войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцирует. Это различие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие эффективнее. Итак, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружие, которое на самом деле является смертельным?", - пишет WSJ.

В свою очередь, журналисты проводят параллель с действиями США в Афганистане и отмечают, что там Джо Байден действовал точно также.

"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать Талибан, захвативший власть. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", - говорится в материале.

К слову, администрация президента США также отменила запланированные на март 2022 года испытания американской ядерной ракеты, хотя они не имели никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил".

"Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы остановить его", - добавили в статье.

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ со штаб-квартирой в Москве. Их стали выпускать в конце 1970-х, а в армии СССР их начали эксплуатировать в 1983 году. Кроме России, их используют ВВС Польши, Болгарии, Ирана, Казахстана, Кубы, Словакии, Сербии и ряда других стран.

Ранее "Страна" сообщала, что 28 февраля украинские летчики отправились в Польшу за истребителями МиГ-29. Однако позже стало известно, что Польша не станет поставлять истребители в Украину без одобрения всех стран НАТО.

В свою очередь, США отказались передавать Украине старые советские истребители из Польши, чтобы избежать мировой войны.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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