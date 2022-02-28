Украинские летчики отправились в Польшу за истребителями МиГ-29.

О вылете украинские военных в Польшу за самолётами сообщила в Фейсбуке народная депутат из "Слуги народа" Галина Третьякова.

"Наши пилоты уже в Польше - получают истребители МиГ-29 и ракеты", - сказано в посте.

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ со штаб-квартирой в Москве. Их стали выпускать в конце 1970-х, а в армии СССР их начали эксплуатировать в 1983 году. Кроме России, их используют ВВС Польши, Болгарии, Ирана, Казахстана, Кубы, Словакии, Сербии и ряда других стран.

Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что через Венгрию поставки летального оружия в Украину осуществляться не будут. Такое решение он объяснил опасением за безопасность Венгрии и венгерского народа.

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